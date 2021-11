Mogelijk verkeersbegeleiding voor containerschepen op de Wadden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat eerder in een reactie op het rapport weten dat het moeilijk worden zou om schepen te verbieden om de zuidelijke route te nemen. Het gaat namelijk om een internationale scheepsvaartroute. Om de route af te sluiten is overstemming nodig van de internationale maritieme organisatie (IMO).

Ministerie: 'niet een grote kans'

"Het ontbreekt hiervoor echter aan draagvlak bij de buurlanden Duitsland en Denemarken, zoals gebleken is uit meerdere gesprekken", schrijft demissionair minister Barbara Visser nu in een brief aan de Tweede Kamer. "Een dergelijk voorstel zou in IMO ook weinig kans maken, zo heeft een peiling bij IMO uitgewezen." Helemaal nieuw is het niet, want ook haar voorganger als minister, Cora van Nieuwenhuizen, heeft eerder laten weten dat Duitsland en Denemarken hier niet aan meewerken wilden.

Nederland werkt wil met Duitsland en Denemarken aan een aanbeveling voor de IMO om schepen een andere route te laten nemen. Daarbij wordt gewezen op de belangrijke natuurstatus van het Waddengebied.

Kustwacht geeft advies

Nu is het nog zo dat de Kustwacht alleen nog maar advies kan geven als een schip bij Texel kiest tussen de noordelijke of zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden. De Kustwacht geeft een dringend advies voor de noordelijke route bij stormweer. Maar omdat het 'maar' een advies is, hoeven schepen zich er niet aan te houden.