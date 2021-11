Ook in Stavanger maken Friese schaatssters nog geen indruk

Winnares Brittany Bowe verbeterde haar eigen baanrecord: ze reed een tijd van 1.14,76. Dat was 0,84 seconde sneller dan de nummer twee, Miho Takagi uit Japan. Het brons was ook voor een Japanse: Nao Kodaira. Het podium zag er daarmee hetzelfde uit als een week geleden in Polen.

Wüst werd dus negende. Haar achterstand op Bowe was 1,97. De andere Friezin in de A-groep, Femke Kok, eindigde als zeventiende. Haar tijd was 1.17,75.