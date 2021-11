Afgesloten brug verdeelt inwoners Aldeboarn

"Als je een plaatselijk belang hebt, dan moeten zij naar de mensen luisteren. Maar dit is een 'eigen belang', want ze luisteren niet naar de mensen. Ze doen wat ze zelf willen", zegt één van de omwonenden.

Het dorpsbelang is verwonderd dat er nu ineens kritiek komt. Volgens hun was er genoeg tijd om bezwaar te maken.

Lockdown

"Wat ons wel een beetje tegenwerkte was de lockdown. We hadden er graag een ledenvergadering over gehad. Dat is niet gebeurd", zegt Jan de Kam, voorzitter van het dorpsbelang. "In plaats daarvan hebben we de enquête zo uitgebreid mogelijk samengevat in een uitslag. Dat hebben we rondgestuurd bij de inwoners."

"We hebben ook nog gevraagd: als jullie nog opmerkingen of vragen hebben, stel ze alsjeblieft. Daar is weinig tot niets uitgekomen", zegt De Kam. "Als er ook maar één of twee van dat soort opmerkingen hadden gestaan, dan hadden we er wat mee gedaan. Maar dat was blijkbaar niet het geval."

Gemeente verandert besluit niet

De gemeente Heerenveen geeft aan begrip te hebben voor de tegenstanders, maar wijst erop dat er ook veel voorstanders zijn. Volgens de gemeente is de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp vergroot. Zij zien daarom geen reden om het besluit te veranderen.