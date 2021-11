Schapenwol van Ameland niet meer weggegooid, maar opnieuw gebruikt

Op het eiland wandelen zo'n 5.000 schapen rond. De vacht van deze schapen kan vanaf mei met speciale wolmachines worden omgezet zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Wat er overblijft, kan als isolatiemateriaal dienen. Op die manier krijgen de boeren ook een nette prijs voor de wol, zo is de gedachte.

De wolmachines moeten nog wel in elkaar worden gezet in het museum in Buren. Daarom duurt het waarschijnlijk nog zo'n half jaar voordat de machines echt in actie komen.

Aanmoedigingsprijs

Directeur William Beijaard heeft 2028 euro gekregen voor het project via de LF2028-prijs in de Waddenregio. Dat is een aanmoedigingsprijs van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie en LF2028. Het project van Swartwoude ontving eerder subsidie.