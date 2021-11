Ervaring in 'troosteloze stadions' komt Cambuur tegen Utrecht goed van pas

"Geen publiek erbij is schande", zegt De Jong. "We spelen tegen een ploeg uit de top vier, dan hebben we de twaalfde speler nodig. Maar ik zie het als een uitdaging om alles te geven en nog beter ons best te doen."

Eén voordeel: Cambuur weet wat ze kunnen in stadions zonder publiek. "We hebben anderhalf jaar bovenaan gestaan en speelden in troosteloze stadions, dus benaderen we het professioneel."