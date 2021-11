Justitie eist 30 maanden cel voor verkrachting 16-jarig meisje

De verdachte zou het nichtje van zijn ex-partner vorig jaar in februari verkracht hebben. Over de aangifte zegt de man dat het om een wraakactie gaat. Hij had eerder een relatie met de moeder van het meisje, zijn ex-partner is de zus van de moeder.

Volgens zaakkundigen is het verhaal van het meisje over de nacht waarschijnlijker dan de verklaring van de verdachte. De officier van justitie gaat daarin mee.