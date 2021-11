Directeur GGD Fryslân: "We lopen tegen de grenzen van het testsysteem aan"

Het aantal besmettingen nam vorige week ook toe, toen was dat met 80 procent. Deze week was de groei wat minder groot. "Gelukkig, maar we hebben wel weer een recordaantal positieven. Het stijgt nog steeds. Wel wat lager dan landelijk, dus ik ben blij dat het gedrag van mensen is veranderd", zegt Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân.

Meer testen

Het was deze week druk bij de teststraten van GGD Fryslân. Er zijn 22.573 testen afgenomen bij Friezen, bijna 3.800 meer dan vorige week. "We lopen 'piepend en krakend' tegen de grenzen van het testsysteem aan. Coronatest.nl is overbelast, het callcenter is overbelast, in de teststraten staan weer rijen."

Volgens De Graaf werkt het systeem minder goed als de vraag naar testen te hoog wordt. "Het loopt goed door als we op 80 procent van de mogelijkheden zitten, we zitten nu over de 90. We moeten heel hard bijzetten, we doen er alles aan. Maar je moet er op rekenen dat het even duurt."

De GGD's zijn de testcapaciteiten aan het uitbreiden, maar daar moeten ook nieuwe mensen voor gevonden worden. "Het personeel is echt wel een probleem. We kijken naar wie we nog kunnen inzetten, landelijk wordt naar het leger gekeken, het Rode Kruis. Als mensen nog willen helpen, kunnen ze zich aanmelden."

Twee dorpen in lockdown

Er worden steeds meer besmettingen vastgesteld in het basisonderwijs. In de twee Friese dorpen Oudega (Smallingerland) en Lippenhuizen waren deze week zoveel besmettingen dat ze zelf hebben gekozen om in lockdown te gaan.

"Als mensen het daar heel duidelijk over eens zijn, dan is dat natuurlijk mooi. Wij waarderen het als de gemeenschap zegt: 'wij willen onze verantwoordelijkheid nemen'", zegt De Graaf.