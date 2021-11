Bestaande huurders kunnen kavels kopen van camping Leyenspolder

De plannen gaan in tegen een trend van campingeigenaars die de grond verkopen aan projectontwikkelaars. Uit onderzoek van Omrop Fryslân is onlangs duidelijk geworden dat daardoor de komende twee jaar bijna duizend vaste seizoensplaatsen op campings in het zuidwesten van de provincie verdwijnen.

'Een stukje emotie'

"Mijn vader is in '78 campingbeheerder geworden. 16, 17 jaar geleden heb ik de camping overgenomen. Er zit dus ook een stukje emotie bij. Er zijn mensen die hier al 40, 45 jaar staan", licht Jonkman zijn plannen toe.

Jonkman wil minimaal 60 procent van de plaatsen verkopen. Op dit moment is 70 procent verkocht. Toch is niet iedereen tevreden. "Er was natuurlijk wel onrust. Sommigen waren boos om de kavelprijs. Dat had niet gehoeven. Zij kunnen gewoon blijven huren, maar ik wil zekerheid voor mezelf en ook voor de mensen die het wel kunnen betalen."

De plannen zijn ontwikkeld met de campinggasten zelf. Er is een overgangsregeling gemaakt voor mensen die hun plaats niet willen verkopen. De verandering is medemogelijk gemaakt door de gemeente De Fryske Marren. Die heeft gewoonlijk het recht van eerste koop, mar zag ervan af.