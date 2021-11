Huisdieren hebben nu al stress van vuurwerk

Of er nu wel of niet een vuurwerkverbod geldt, er wordt toch wel geknald. Daarom is het voor baasjes belangrijk om een oplossing te zoeken voor hun huisdier.

Problemen

De onrust van de knallen kan voor grote problemen zorgen: bij de eerste knal zijn er al hondjes die zo schrikken dat ze niet meer naar buiten willen, en dus niet meer uitgelaten kunnen worden.

Voor dat probleem is een oplossing nodig: vroeg beginnen met het wennen aan de knallen kan goed helpen. Zo train je je diertje met de nieuwe geluiden. Naast het geluid van het vuurwerk kan het ruiken ervan ook angst geven, maar gewend raken aan de nieuwe geluiden kan voor de dieren al veel helpen.

Alle dieren

Naast honden en katten wil de kliniek ook aandacht vragen voor konijnen in het bijzonder, want die worden met oud en nieuw vaak vergeten.