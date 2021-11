Eerste boosterprik van Fryslân gezet | Vuurwerkverbod bij oud en nieuw

Volgens Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie is het "dramatisch" dat ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet altijd meer op tijd uit kan voeren. Dat zegt ze tegen het ANP. "Dit is weer een grens die wordt overschreden. De laatste grens is dat ziekenhuizen mensen in doodsnood moeten weigeren."

Deze planbare zorg moet gewoonlijk binnen zes weken uitgevoerd worden, maar dat lukt nu dus vaak niet. "Zes weken is normaal gezien al lang als je de diagnose kanker hebt gekregen, want je zit in angst en spanning: ga ik dood? Als het nog langer duurt is dat dramatisch voor mensen", zegt Veldman.