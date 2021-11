Duurzame Friese sloep onthuld op Masters Expo

Midden in hal 11 van het RAI-complex staat de sloep. Op een standaard, onder de lampen. Het gaat om de Ds 680 MB, een volledige 3D-geprinte sloep van plastic, gemaakt door Duurzame Sloepen uit Woudsend.

Ze hebben de primeur van de onthulling bewaard voor de beurs. Voor Marieke de Boek en Jörgen de Jong is het een droom die uitkomt. "We hebben er hard aan gewerkt. Eergister was de sloep pas klaar en nu ligt die hier", zegt Marieke de Boer enthousiast.

Duurzaam concept

Het is wel een gok voor het jonge ondernemerskoppel. Ze hebben een concept dat duurzaam is maar slaat dat aan tussen alle andere dure en grote jachten die er liggen? "Het is niet voor niets om hier te staan en ja, onze boot hier is een van de goedkopere. Maar al volledig duurzaam. De meesten kunnen hem waarschijnlijk afrekenen als bijboot maar wij willen hier het concept ook laten zien."

Ze hebben er vertrouwen in. Want de dag voor de opening van de beurs kregen ze al enthousiaste reacties. Bovendien was er belangstelling uit Monaco, zegt De Boer: "Ja, we zijn gevraagd of we het daar ook willen laten zien. Ze vinden het concept mooi en nieuwsgierig dus dat biedt kansen."