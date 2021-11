Liet wil nieuwe generatie muzikanten verleiden om mee te doen

"Het doel van die crossovers is om de grotere groep van muzikanten in Fryslân te verleiden", legt Van der Veer uit. "Want de jonge generatie gebruikt het Fries vaak niet in hun repertoire. Wij willen hen verleiden om ook Friestalige nummers te schrijven en zo de stap te maken naar Liet."

Dat de veteranen het elk jaar zo goed doen bij Liet is ook Van der Veer opgevallen: "Je kunt je afvragen hoe het kan dat een oudere artiest voor de derde keer Liet wint. Misschien ligt de oorzaak dieper. Bij Liet-internationaal zie je dat in alle andere minderheidstaalgebieden veel meer jongeren in de minderheidstaal zingen dan hier in Fryslân. Je zou de vraag kunnen stellen: hoe kan het nu dat de jongere generatie het Fries niet gebruikt?"

Posters

Wat meer bekendheid geven aan Liet op de Popacademie, met bijvoorbeeld posters, zou kunnen helpen, denken de studenten. Want ze zijn wel positief over meedoen aan Liet en het zingen in het Fries. Karry Tichelaar: "Ik vind dat je als in een nieuwe stad en provincie komt studeren, dat het dan leuk is om de cultuur mee te maken. En dat je daar inspiratie uit kunt halen."