Kades Fochteloërveen voor 30 miljoen opgeknapt

Al met al moet er 40 tot en met 50 kilometer aan kades worden aangepakt waarbij er goed op wordt gelet dat daarbij niet het winterverblijf van bijvoorbeeld slangen over de kop gaat.

Kraanvogels

De nieuwe kades bestaan voor een groot deel uit zand, maar ook uit keileem en veen. Zij komen te staan op een grondlaag die geen water door laat en zijn makkelijk te repareren als er toch een lek ontstaat. De hoop is dat deze klus in 2024 klaar is, maar helemaal duidelijk is dat nog niet. Het is even zoeken wanneer je zoiets kunt doen zonder dat de natuur er teveel last van heeft.