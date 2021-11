Nyck de Vries mag test doen in IndyCar

Twellegeaster Nyck de Vries is wereldkampioen in de Formule E, de hoogste electricsche raceklasse. Hij kijkt uit naar de test. "Meyer Shank Racing is de meest recente winnaar van de Indy500, dus dat ik voor hen mag testen is een absolute eer."

Het is de eerste keer dat de Fries in de IndyCar zal rijden. "Ik volg het racen in de IndyCar al een tijdje. Ik ben heel benieuwd hoe het is om in zo'n auto te racen. Racen in Amerika is erg 'rauw', dus ik kijk uit naar deze ervaring."

'Benieuwd wat Nyck kan'

De eigenaar van het team, Mike Shank, zegt dat er geen concrete plannen zijn om De Vries binnen te halen als nieuwe coureur voor het team. "Wij hebben de mogelijkheid om diverse coureurs uit te testen. Nyck heeft in Europa laten zien dat hij een kampioen is, dus we zijn heel benieuwd wat hij in een IndyCar."

De test van Nyck de Vries voor het team zal plaatsvinden op 6 december op het Sebring International Raceway circuit in Florida.