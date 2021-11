Oproep van Friese ziekenhuizen: houd je aan de coronaregels

De Friese ziekenhuizen merken dat er steeds meer mensen zijn die zich niet aan de coronaregels houden. Ze willen geen mondkapje over neus of mond doen of ze komen met teveel mensen naar het ziekenhuis. Als ze daarop worden aangesproken, worden ze boos. Het is ook wel eens voorgekomen dat er naar het personeel gespuugd werd. Zoiets kan echt niet, zegt Arno Huisman. Hij is teammanager en voorzitter verpleegkunde adviesraad in het MCL.

De medewerkers zetten hun vol in voor goede zorg. Ze verwachten van iedereen in het ziekenhuis fatsoenlijke omgangsnormen. Daar hoort je aan de coronaregels houden ook bij. Voor de instellingen geldt: altijd mondkapjes op hebben en met een persoon naar een afspraak op de polikliniek komen. Bij verkoudheid alleen naar het ziekenhuis komen in overleg met de dokter.