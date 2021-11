Gemeente Heerenveen onderzoekt of ambtenaren bij Sportstad op kantoor kunnen

Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van onder andere arbo, klimaat en duurzaamheid. Er is daarom onderzoek gedaan naar alternatieven. Bijvoorbeeld renovatie of nieuwbouw, op de huidige locatie en op een nieuwe plek. Eén van de alternatieven is dus dat ambtenaren kantoorruimte kunnen krijgen in het stadioncomplex. Burgemeester en wethouders willen dat scenario verder onderzoeken.