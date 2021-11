Metaalsector staakt voor betere cao

Er wordt maandag gestaakt voor een betere cao. Zo bieden werkgevers een salarisverhoging van 1,4 procent. Veel te weinig zegt Tristan Westra van het CNV. "Het loonbod van de werkgevers van 1,4% is echt veel te weinig. Als CNV willen we 3% met een minimum van 110 euro per maand. Verder vinden we het belangrijk dat er een regeling komt voor oudere werknemers, zodat ze drie jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken als ze dat willen."

Stakers verzamelen maandagochtend bij de Groene Ster in Leeuwarden, of bij het Abe Lenstrastadion in Heerenveen. Jacqie van Stigt van het FNV: "De sector heeft het economisch tij weer goed mee en schreeuwt om goede vakmensen erbij. Dit pikken onze leden niet, die eisen gewoon een goede cao."

De cao Metaal en Techniek is voor bijna 320.000 werknemers van belang. In de sektor zijn zo'n 28.000 werkgevers werkzaam. De oude cao verliep op 1 oktober.