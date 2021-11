Leeuwarder drugshandelaars opgepakt in internationale drugszaak

Crypto-telefoons

Met crypto-telefoons konden de verdachten overleggen over het vervoer van de drugs. Een vierde verdachte is een vrouw, die ervan verdacht wordt dat zij de drugs vervoerde. De politie denkt ook dat de groep bezig met voorbereidingen voor de handel in cocaïne. Ze worden ook verdacht van de handel in amfetamine-olie. Daarmee wordt speed gemaakt.

Vijfde verdachte

Door de analyse van de data met de cryptochats kwam ook een gebouw in beeld. Daar maakten de hoofdverdachten gebruik van bij het optreden in de drugs. Het gebouw is van een 59-jarige man uit Leeuwarden. Die is ook aangehouden, maar ook weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de 'Shifter-zaak'.