Zorg dreigt het niet meer aan te kunnen, personeel werkt onder hoge druk

In Noord-Nederland liggen meer dan 150 coronapatiënten in het ziekenhuis. Van hen liggen er 37 op de intensive care. Er is te weinig personeel om voor nog meer patiënten mensen te zorgen. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook bij bijvoorbeeld ambulancediensten dreigt de situatie nijpend te worden.

'Marathon'

Dat er te weinig personeel is, wordt pijnlijk duidelijk door het hoge ziekteverzuim. De reden daarvan is de werkdruk al een hele tijd hoog is. 'Een marathon', noemt Ate van der Zee van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland het. Er is geen vervanging en dus moet het personeel harder werken. Dat geeft stress, vooral bij personeel aan het bed. Dat wil goede zorg verlenen en dat lukt niet als er meer patiënten opgenomen worden.

Geen doorstroom

Een ander gevolg van het hoge ziekteverzuim is, dat patiënten niet meer doorstromen, omdat er geen personeel is om hen te verzorgen. Van der Zee: "Nadat patienten geopereerd zijn in het ziekenhuis of nadat ze corona hebben gehad, moeten ze soms nog een tijdje in een verpleegtehuis. Als daar geen plek is omdat er geen personeel is vanwege ziekte, blijven die patiënten in het ziekenhuis. Dan worden die overbevolkt en is daar geen plek voor nieuwe coronapatiënten. Dat is wat ons parten speelt."

Meer besmettingen nu, over twee weken meer ziekenhuisopnamen

De ervaring leert dat een toename van het aantal besmettingen twee weken later meer ziekenhuisopnamen tot gevolg heeft. En de cijfers lopen alleen maar op.

Van der Zee maakt zich grote zorgen over hoe het zal komen. Dat zou betekenen dat niet alle acute patiënten bijvoorbeeld na een ongeluk in het ziekenhuis dat het dichtst bij is, terecht kunnen. In de praktijk gebeurt het wel vaker dat de afdelingen eerste hulp (SEH) in sommige gevallen tijdelijk mensen moet weigeren. Met de toenemende coronabesmettingen zullen die zogenoemde 'time-outs' op de SEH's veel vaker voorkomen, voorspelt Van der Zee.

Hartoperaties kunnen niet uitgesteld worden

Verdere opschaling van de covidzorg met zo'n tekort aan personeel houdt een keer op, volgens Van der Zee. De reguliere zorg wordt nu ook al afgeschaald. Dat zou nog wel een paar stappen verder kunnen, is hij van mening. In veel gevallen levert het geen schade op, zoals bij een liesoperatie. Maar sommige openhartoperaties kunnen niet worden uitgesteld, want dan haalt de patiënt het niet. En daar liggen de grootste zorgen, bij de niet-planbare, acute zorg.