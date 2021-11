Burgemeester Harmsma School in Gorredijk dicht vanwege corona; weer digitaal les

Het advies van de GGD is om de klas naar huis te sturen als twee of meer leerlingen zijn besmet. "Van de leerlingen weten we het niet precies want niet altijd wordt doorgegeven als een leerling positief is, want diegene zit toch al thuis." Het zit vooral in de bovenbouw. "Het gaat als een dolle rond hier."

Digitaal onderwijs

Hybride onderwijs, met deels thuis en deels op school, is lastig te organiseren. "Dat leidt tot hoge werkdruk bij de docenten. En omdat ook docenten thuis zijn, krijgen we het rooster niet compleet. Dus daarom kiezen we voor helemaal digitaal. Het is een ultiem besluit, maar je wordt ertoe gedwongen." Bij collega's, ouders en leerlingen is begrip voor die beslissing.

Ze kan niet aangeven hoelang het duurt. "Zodra we open kunnen, zal ik dat melden. Het doet me verdriet om de teleurstelling en de zorg op de gezichten van de leerlingen te zien. Hoe moet het met de examens en de open dagen? Er valt weer zoveel in het niet."