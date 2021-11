Baard brengt eigen bordspel uit: Ganzenbaard

Het op ganzenbord gebaseerde spelletje is volledig gericht op het eigen dorp, met Baarder straatnamen en Baarder activiteiten. Toen activiteiten vanwege corona wegvielen, wilden ze iets anders verzinnen en dan geen online pubkwis. "We wilden iets voor de familie organiseren en zo kwamen we op het bordspel", zegt Erik Jutte van de activiteitencommissie.

Op het bord staat onder andere het café. Elke familie heeft een spel gekregen. De organisatie heeft nog wat exemplaren liggen, die voor 5 euro per stuk te koop zijn bij de activiteitencommissie van dorpsbelang.