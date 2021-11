Verdachten aangehouden voor vernieling groente-automaten

De verdachten worden gehoord. Van de diefstal en vernielingen van de automaten waren videobeelden. Op die camerabeelden is te zien hoe criminelen met het kleingeld vluchtten. De beelden zijn via social media vaak gedeeld.

De vernieling was bij een aardbeiautomaat in Berltsum, een melktap in Oudebildtzijl en tomatenautomaten in Berltsum en Bitgum.