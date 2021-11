Ziekenhuizen dreigen vol te raken | 23.680 besmettingen landelijk

De earste booster-prik van Fryslân wordt vrijdagochtend gezet in Dokkum. Dat zegt GGD-woordvoerder Jan Arendz tegen RTV NOF. De vaccinaties vinden plaats in het voormalige ziekenhuis De Sionsberg dat nu een centrum is met meerdere medische voorzieningen. De priklokatie in Dokkum is nieuw.

De GGD wil een goede spreiding over de provincie, zodat minsken niet ver hoeven te reizen voor een coronavaccinatie. Naast in Dokkum zijn er ook nog prikplaatsen in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Verder kunnen mensen zich ook laten prikken tegen corona op andere tijdelijke pop-up-locaties, verspreid over de provincie.