Heel Nederland kleurt donkerrood | Eerste boosterprik wordt gezet

Nu ook Drenthe en Groningen op het hoogste coronawaarschuwingsniveau in Europa zijn gekomen, is heel Nederland donkerrood op de kaart van coronagevallen. Dat is voor het eerst sinds het begin van de epidemie.

Limburg vestigt een nieuw Nederlands record. In de afgelopen twee weken zijn er meer dan 15.600 inwoners positief getest op het coronavirus. Groningen is de 'rustigste' provincie van Nederland. In de afgelopen twee kalenderweken zijn daar zo'n 526 op elke 100.000 mensen positief getest. Noord-Holland is de snelste stijger.

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese gezondheidsdienst waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aangesloten is.