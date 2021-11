Speels boek over de Friese stabij met tekeningen en verhalen

"Een tijd geleden ontstond het idee om iets met de tekeningen van Tjibbe te doen die hij had liggen", vertelt Douwe Kootstra. "Ik had eerder al eens een fabel geschreven en hij vroeg me om wat meer te schrijven, dus dat heb ik gedaan."

Eigenlijk is Kootstra meer een kattenman, maar hij heeft wel interesse in de stabij en krijgt die ook regelmatig te logeren. "Dus het was niet zo moeilijk om erover te schrijven. Het is een zwart-wit beest, maar hij heeft een karakter met veel kanten, dus daar kun je veel kanten mee op. Bovendien kon ik uit eigen ervaring putten, want ik heb zelf wel wat beleefd." Hij kent de stabij menselijke eigenschappen toe. "De stabij praat, geeft commentaar en heeft een mening."

Speels boek

Het is een speels en gevarieerd geheel. "Er zit ook een recept van roggebrood in, want daar is Tjibbes stabij gek op. En er lopen wat bijtjes doorheen, want ik ben imker, dat zijn wat meer filosofische stukjes tekst."

Beide mannen gaan ook op tournee met het boek, de tekeningen en de hond. "Dat wordt een bonte show. Tjibbe zal vertellen over zijn werk en tekeningen laten zien en ik zal voorlezen."