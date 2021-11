Wetterskip krijgt ontheffing voor afschieten ratten op Ameland

"De bruine rat is altijd al op Ameland en op de zeedijk geweest", vertelt Rudi Molenaar. Hij is beheerder voor het wetterskip op Ameland. "Maar de laatste jaren zien we het aantal bruine ratten toenemen."

Holen in de zeedijk

Het gaat vooral om de holen die in de helling van de zeedijk zitten, legt Molenaar uit. "We houden het wel in de gaten, maar het wordt nu toch wat erger. Het worden hele tunnels. Dat moet niet erger worden dan dat het nu is. Eilandbewoners en toeristen spreken ons er wel op aan. De zeedijk is een prachtige fietsroute die goed gemaaid wordt. Dus je ziet de rat duidelijk zitten. Het valt extra op. Mensen vinden het niet fijn."