Adri de Boer wint Liet met 'Bliuw mar by my'

In de finale ging het uiteindelijk tussen Adri de Boer, Fokko Jan van der Ploeg en The Lone Wolf. De Boer kreeg zowel van de jury als van het publiek de hoogste beoordeling met 42 punten. Hij werd begeleid door Bernhard Holtrop op bas en Sido Post op accordeon.

De boel is volgend jaar de Friese afvaardiging op Liet International, dat in mei in Tønder in Denemarke wordt gehouden.

De Boer staat al vanaf zijn 15e jaar op het podium. Eerst als organist, daarna al vlug in diverse bands. Ook als troubadour is hij bekend. Sinds 1987 zingt hij al in het Fries. In 1998 en 2001 won hij het festival ook al. Bij de eerste Liet in 1991 werd hij tweede.