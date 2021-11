Spoordok-plannen: een nieuw type stad vlakbij centrum Leeuwarden

Spoordok moet in de gepresenteerde plannen van woensdag een verbinding zijn tussen stad en platteland. Het gaat om het stuk stad tussen het spoor, busstation en het Stephensonviaduct, niet ver van het kantoorgebied met de Achmeatoren. Spoordok wordt hoger, dichter en compacter dan de rest van Leeuwarden.

Behoefte aan woningen

Om ambities van de stad Leeuwarden vorm te geven, is er met inbreng van allerlei partijen een visie gemaakt. Naast economische ontwikkeling, wil Leeuwarden onder andere betaalbare woningen bouwen. Daar is veel behoefte aan. Er kunnen zo'n 2.000 woningen worden gebouwd.

Duurzaamheid staat daarbij centraal. Net als een groene parkachtige omgeving met ontmoetingsplekken.

meedenken

Inwoners van Leeuwarden, Groningen en andere belanghebbende zijn bij de plannen betrokken. Zij konden in september bij het evenement Grensverleggend Spoordok meedenken over de toekomst. Er werden wandeltochten georganiseerd. Dit heeft een visie opgeleverd van hoe het gebied er in 2050 uit kan zien.

Momenteel liggen grote stukken er vervallen bij. De plannen zullen vanaf volgend jaar in delen worden uitgewerkt.