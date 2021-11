Staten worstelen met lening van 95 miljoen euro aan Alliander

Die maatregel is hard nodig vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit en het verwerken van de toenemende productie van groene stroom door onder andere zonnepanelen.

Groot bedrag

De partijen in de Staten begrijpen dat Alliander geld nodig heeft om te investeren, maar vinden 95 miljoen euro wel een groot bedrag.

De lening gaat in de vorm van een 'reserve hybride converteerbare obligatielening'. Omdat de Staten het lastig vonden om de consequenties van deze constructie te overzien, hebben ze de accountants van de provincie om advies gevraagd. Zij gaven woensdag aan dat de constructie goed mogelijk is, maar niet geheel zonder risico is.

Zelf ook lenen

De provincie heeft geen reserve van 95 miljoen euro en moet het geld zelf ook lenen op de kapitalenmarkt om het vervolgens weer uit te kunnen lenen aan Alliander. Omdat de provincie Fryslân als een betrouwbare partij wordt beschouwd, kan de provincie lenen tegen een lage rente. Alliander zal de provincie een hogere rente moeten betalen, waardoor de provincie er wel positief uitkomt.