10 procent meer baby's geboren in ziekenhuis Tjongerschans

Marrit van der Kort merkt als klinisch verloskundige bij ziekenhuis Tjongerschans dat er meer bevallingen en consulten op een dag zijn. "Dus meer drukte. In de tijd dat ik hier werk is dit wel de piek. Een paar jaar geleden hebben we het ook druk gehad, maar toen is er meer personeel op de afdeling gekomen."

Gezond blijven en de schouders eronder

Maar het personeel kan de drukte nog goed aan, legt Van der Kort uit. "We hebben gelukkig een mooie groep collega's, we helpen elkaar waar we kunnen. Je hoopt dat je allemaal gezond blijft, want genoeg personeel houden is wel belangrijk. Soms is het wel eens puzzelen als het vol ligt, maar we hebben een samenwerkingsverband en korte lijnen voor de zorg. Dus we komen er wel uit."