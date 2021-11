Kudde schapen bij Appelscha dag en nacht beschermd door Bergamasco-honden

Het gaat om een pilot van Staatsbosbeheer, de Werkgroep Wolf Nederland en de herder. De honden kunnen ze beschermen tegen de wolf die al een paar keer schapen heeft aangevallen. Dat is een extra bescherming, naast een net dat onder stroom staat.

"Als er een wolf komt, dan gaat de hond blaffen en maakt zich groot door op en neer te springen", legt herder Erika Visser uit. "In combinatie met de netten heb je een preventief middel. Het is niet de bedoeling dat onze honden een wolf aan stukken gaan scheuren. De wolf moet ontmoedigd worden om binnen de netten te komen om de schapen te pakken."

Beschermers

Ze worden als puppy uit Roemenië en Bulgarije gehaald. Het ras Bergamasco wordt al eeuwenlang gefokt om te werken met vee. Niet als drijvers, daar zijn de herdershonden voor, maar als beschermers. En het is er nu de tijd voor, volgens boswachter Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer.

"Deze tijd van het jaar komen steeds meer solitaire wolven vanuit Duitsland deze kant op om een nieuw leefgebied te zoeken", zegt de boswachter. "We gaan steeds vaker meemaken dat wolven dit gebied aandoen. Toch willen we graag gebruik blijven maken van schapenbegrazing. Dus moet je andere middelen inzetten om de twee bij elkaar te laten komen."

Ook mensen op afstand

De honden houden ook mensen op afstand. Het uiteindelijke doel is dat wolf, schapen en mens hier kunnen zijn. "Straks zullen er nog meer van onze honden bij de kudde lopen", vertelt Visser. "Dan hebben we denk ik een mooi systeem, waarbij de wolf hier kan zijn en dat die zijn natuurlijke prooi neemt en geen schapen of ander vee. En dat we tegelijkertijd hier onze schapen goed kunnen beschermen."

Er zijn borden geplaatst die wandelaars in de Kale Duinen waarschuwen om niet te dichtbij te komen, want dan wordt de hond boos.