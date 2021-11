GGD kampt met testdrukte: maximale capaciteit van personeel ingezet

Een groep die er nu uit springt, dat zijn de schoolkinderen. "We zien onder de leeftijdsgroep van schoolgaande kinderen veel besmettingen. Er zijn tientallen klassen waarvan de kinderen nu thuis zitten. Het is overigens niet zo dat wij klassen actief in quarantaine plaatsen, alleen als wij aanwijzingen hebben dat het daar echt rondgaat. Voor zover wij weten zijn er nu drie scholen dicht, zij hebben zelf de beslissing genomen omdat zij de kinderen met hun personeel niet goed les kunnen geven."

Veranderend protocol

Op dit moment hoeven de kinderen van een besmette huisgenoot niet in quarantaine, maar dat verandert vrijdag als er een nieuw protocol in gaat. "We sorteren wel voor op het nieuwe beleid omdat we zien wat er om ons heen gebeurt. Het zit er nu wat tussenin. Men krijgt geen officieel quarantaine-advies van ons, hoewel het natuurlijk wel verstandig is om een bijdrage te leveren aan het inperken van het virus."