Bouwbedrijf Dijkstra Draisma wint voor tweede jaar op rij CoBouw-award

Er waren twee concurrenten: HSB uit Volendam en Coen Hagendoorn uit Huizen. De jury van de prijs kijkt naar zaken als de winst en de kaspositie.

Dijkstra Draisma, met vestigingen in Bolsward en Dokkum, hoort bij de 50 grootste bouwbedrijven van Nederland en kwam de laatste tijd in het nieuws vanwege de metselrobot, die 1.000 huizen per jaar kan maken.

"De prijs zien we als een waardering en zegt ons dat we op de goede weg zijn", zegt directeur Biense Dijkstra. Zes jaar geleden veranderde het bedrijf zijn aanpak. "We zetten in op industrialisering, robotisering, duurzaamheid en innovatie. Dat is goed gelukt."

Woningnood

Het bedrijf heeft het druk genoeg met opdrachten en heeft de 'reclame' van de prijs niet nodig. "Maar het is wel mooi dat we landelijk ons concept kunnen laten zien. We kunnen een huis in 33 kraanbewegingen in elkaar zetten en dat is zelfs ook te leasen." Het kan helpen bij de woningnood, maar daar spelen gemeenten ook een rol in. "Die moeten de vergunningen en locaties regelen. Nu worden zo'n 80.000 woningen per jaar gebouwd en dat gaat maar met kleine stapjes omhoog."