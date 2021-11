Burgumer club slachtoffer van corona- en vogelvirus: weer geen keuring

Voorzitter Wiebren de Jong van PKV Burgum vertelt wat de situatie op dit moment is "We kunnen geen tentoonstellingen meer voor ons kleinvee organiseren vanwege covid. En door de vogelgriep kunnen we ook niet meer met kippen reizen. Het houdt onze hobby op."

Te groot risico

Na de coronagolf van vorig jaar had de vereniging de hoop dat er nu wel weer tentoonstellingen mogelijk waren. "Maar toen kwam de vogelgriep in de buurt. Toen bedachten we om thuiskeuringen te doen: een keurmeester gaat naar de mensen thuis, in plaats van de keuring in de sportzaal in Burgum. Maar toen kwam het bericht van de bond dat dit eigenlijk ook niet kan, omdat keurmeesters door dat verhuizen ook een risico vormen."

Dan de konijnen alleen

Als het pluimvee niet kan, dan de konijnen alleen maar, zo dacht men bij PKV Burgum. Maar ook dat mocht niet zo zijn, legt De Jong uit. "Vrijdag kregen wij zoveel negatieve berichten over het coronavirus dat wij het niet meer verantwoord vinden om de show te houden. We hebben het geannuleerd."

Flink balen

Voor de leden is het zeer vervelend. "Want wij zagen er echt naar uit en we hadden veel voorbereidingen gedaan. Het is wel balen dat we elkaar nu al voor het tweede jaar niet kunnen ontmoeten. Het vee kan niet worden gekeurd en de opmaat voor het nieuwe seizoen komt weer in de knel. Er is nu geen reflectie over hoe onze dieren het doen."