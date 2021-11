Werkstraf voor Sneker die harddrugs 'voerde' aan meisje van 12 jaar

Het meisje zat met zichzelf in de knoop en was bij de verdachte en zijn vriendin gekomen om te praten. "In plaats van hulp krijgt ze drugs", zei de rechter. De verdachte had pure MDMA (xtc) gehaald, waarvan ze alle drie gebruiken.

Tiktok

De drugs miste zijn uitwerking niet. Op Tiktok-filmpjes was te zien dat de verdachte als een slang over de grond kroop.

In een ander filmpje 'voerde' de verdachte het meisje MDMA-kristallen. Het meisje was duidelijk onder invloed, ze draaide met haar ogen, had opgedroogd speeksel in haar mondhoeken en knarste met haar tanden.

Zestien of zeventien

De verdachte beweerde dat hij niet wist dat het meisje nog maar twaalf was. Hij dacht dat ze zestien of zeventien jaar oud was. De rechter geloofde dat niet. De man had gezegd dat hij haar al jaren kende.

De rechter tilt zwaar, net als de officier, aan de zaak. Ze vonden beiden dat de man eigenlijk naar de gevangenis zou moeten. Hij zou dan zijn baan en woning verliezen. Dat ging de rechter en de officier te ver.

Werkstraf

De rechter legde een werkstraf van 120 uur op plus drie maanden voorwaardelijke celstraf. "Om de ernst van de feiten tot uitdrukking te brengen", aldus de rechter.