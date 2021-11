Veel besmettingen in het basisonderwijs; klassen naar huis en scholen dicht

Dat zorgt niet alleen voor hoofdbreken bij ouders die de kinderen plotseling weer thuis hebben, maar ook bij de directie van scholen. Dy krijgen voor de kinderen en klassen die er wel zijn de roosters nauwelijks rond.

"We doen enorm ons best", zegt Harry Steensma, directeur van schoolkoepel Noventa uit Noardeast-Fryslan. Deze week hebben ze nog geen groepen naar huis hoeven sturen, maar er is wel uitval. "Het is lastig want er zijn niet veel invallers. Met kunst- en vliegwerk redden we het, door directeuren voor de klas te zetten of intern begeleiders en lesondersteuners."

Zorgen over kwaliteit

Hij maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. "Die staat ernstig onder druk. Het is niet de kwaliteit die we graag zouden willen. We hadden gehoopt dat het nu minder zou zijn met corona. We hebben de extra middelen die we hebben ontvangen ingezet en extra personeel benoemd." Hij prijst de inzet van leraren die meer uren en meer dagen werken. "Die inzet is bewonderenswaardig."

Steensma hoopt niet dat scholen door de oplopende besmettingen weer dicht moeten. "Ik houd mijn hart vast."