Staten praten over eigen protocol voor Friese vlag

Een protocol is geen wet, maar een richtlijn voor het vlaggen op bijvoorbeeld nationale feestdagen. Fractievoorzitter Albert van Dijk kwam er deze zomer achter dat er voor de Friese vlag niet zo'n protocol bestaat. Hij stelt daarom aan de leden van Provinciale Staten voor om zo'n protocol te maken.

"Dat kan hetzelfde zijn als het protocol voor de Nederlandse vlag, dus op nationale feestdagen. We hebben in Fryslân ook eigen feestdagen, zoals Kneppelfreed. Daar kan de Friese vlag ook een symbool voor zijn. Zo'n protocol is geen verplichting." Hij ziet de Friese vlag als een symbool van verbinding. "Dat is misschien nog wel belangrijker dan het protocol zelf."

Provinciale Staten praten woensdag over het voorstel van Forum voor een Fries vlaggenprotocol. Dan wordt ook duidelijk of hier wel of geen steun voor is.