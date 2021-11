Colleges Noardeast-Fryslân en Dantumadiel willen af fan ambtelijke samenwerking

"Maar we blijven goede buren", zeggen burgemeesters Johannes Kramer en Klaas Agricola. Beide colleges beraden zich nu op vervolgstappen. Het college van Dantumadiel wil de dienstverlening in een andere vorm wel doorzetten, het college van Noardeast-Fryslân wil dat niet.

Onderzoek

De gemeentes hadden onderzoek uit laten voren naar de dienstverlening, omdat in de Centrumregeling was afgesproken dat er in 2021 geëvalueerd moest worden. Uit dat onderzoek blijkt dat beide gemeentes niet tevreden zijn over de huidige diensverlening.

Beide colleges vragen de gemeenteraad om het collegestandpunt te steunen. Op basis van de raadsvergaderingen willen de colleges de vervolgstappen bepalen.