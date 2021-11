Aquazoo bouwt tijgeronderkomen met bomen uit Mongolië

Daarvoor worden twee plassen water leeggepompt. Op die plek hadden eerst karpers, zeeleeuwen en kroeskop-pelikanen hun plek. De komende maanden gaat de dierentuin er grotten, heuvels, klimbomen en een waterloop maken.

Het idee is om er zoveel mogelijk groen in te krijgen, met planten en bomen uit de omgeving van de rivier de Amoer in Mongolië. Daar leven de tijgers nog in het wild.