Provincie en gemeentes vragen Rijk om structurele steun voor behoud bruine vloot

Het verzoek is opgesteld in samenwerking met de provincies Flevoland, Overijsel, Utrecht, de vertegenwoordiging van samenwerkende schepen, de brancheorganisatie voor de beroepschartervaart, de Vereniging Zuiderzeegemeenten en de Vereniging van Waddengemeenten.

Het gaat om een bedrag van 1 miljoen euro en 2,5 miljoen euro per jaar met ingang van 2023. "Dit ter ondersteuning van de gehele sector voor samenwerking in ambitie, marketing, duurzaamheid en certificering", staat in het plan.

Harlingen

De gemeente Harlingen is een van de gemeentes die het verzoek steunt. "Harlingen heeft de grootste bruine vloot van Nederland en zorgt als banenmotor voor miljoenen omzet in de regio. Winkels, leveranciers en ondernemers in recreatie en toerisme zowel klein en groot profiteren daar allemaal van mee en zorgen samen voor werkgelegenheid, plezier en vertier", zegt wethouder Paul Schoute.

Er zijn ruim 400 historische schepen in Nederland die tot de bruine vloot worden gerekend. Het gaat daarbij meestal om eerdere vracht- en vissersschepen, waaronder skûtsjes, botters en klippers.