Romke de Jong (D66): "2G heeft absoluut niet mijn voorkeur, maar zorg moet bereikbaar blijven"

"2G zou ook absoluut niet mijn voorkeur hebben, maar ik vind het ook heel erg dat we op dit moment niet de zorg kunnen geven die we nodig hebben. Dat is gevaarlijk, dat is een risico, dat moeten we nu niet willen nemen", zegt het Friese Kamerlid.

"Dat betekent wel gewoon dat er regels moeten komen. Maar er zijn ook nog heel veel stappen voor: meer handhaven, hogere vaccinatiegraad, meer testen, inzetten op medicatie. Er is van alles mogelijk om deze winter lockdowns tegen te houden. Maar als dat niet lukt, dan is 2G wat ons betreft wel bespreekbaar.

Koffiedik kijken

Of de 2G-maatregel er uiteindelijk komt, heeft De Jong voor een groot deel ook te maken met het advies van het OMT. Dat komt er op vrijdag.

"Dat kan partijen anders in de discussie zetten", zegt De Jong. Op dit moment hebben alleen de VVD en D66 steun uitgesproken om het plan als 'noodgreep' te gebruiken. "Voor mij is het koffiedik kijken, maar ik merk wel dat er veel partijen luisteren naar de wetenschap en het OMT. Dus we zullen zien wat voor advies daar uitkomt."

Volgende week debatteert de Kamer over de eventuele inzet van de 2G-maatregel.