Coronanieuws 17 november: Veel besmettingen in onderwijs | Voetbalwedstrijden zonder publiek

Neemt het aantal bevallingen toe in coronatijd? Nederland zit midden in een piek van geboorten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen merken ze dat ook. Tot nu toe zijn daar al 1.146 baby's ter wereld gebracht. Dat is zo'n tien procent meer dan in voorgaande jaren.

Dat het aantal baby's toeneemt, lag wel in de verwachten. Het coronavirus zou misschien een klein zetje in de rug kunnen zijn. "Je bent thuis en je verveelt je, de nachten worden langer. Maar het is nu misschien ook wel de tijd. Mensen zijn thuis, gaan niet op vakantie, stellen misschien carrièrewensen uit. Misschien heeft het daar ook mee te maken. Een stijgende lijn was te verwachten, maar die tendens komt nu wat eerder", zegt Marrit van der Kort als klinisch verloskundige bij ziekenhuis Tjongerschans.