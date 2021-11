Lippenhuizen ligt even op zijn gat: sport en school hebben last van corona

Dinsdagavond is er ook een besluit genomen over de seniorenteam. "Daar is nog niet heel veel aan de hand, maar het zijn allemaal Liphuister inwoners. Wij zien wel dat er meer volwassenen besmet raken. Dus de meerderheid was ervoor om de sporten voor de senioren aan de kant te leggen tot maandag. Zondag praten we er weer over."

SV Thor is een zogeheten 'omni-vereniging' met meerdere sporten. "Naast het voetbal is er dus ook even geen gymnastiek, turnen, Liprunners, bootcamp. Alle sporten liggen even op zijn gat." Zelfs de intocht van Sinterklaas wordt zaterdag overgeslagen.