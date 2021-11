Brandweer heeft te weinig en oud materieel voor natuurbranden

Dat wil niet zeggen dat de brandweer al niet druk bezig is met voorbereidingen op mogelijke natuurbranden: in oktober heeft defensie bijvoorbeeld drie waterputten geslagen bij Elsloo zodat bij een inzet in het Drents-Friese Wold de toegang tot water wordt verbeterd.

En dat is niet voor niets. In de risico-analyses van Veiligheidsregio Fryslân komt ook een veranderend klimaat prominent voorbij. Want dat kan zorgen voor drogere zomers en een grote kans op natuurbranden. Daarbij bestaat ook het risico op een brand die in enkele uren de bewoonde wereld bereikt.

Specialisme

De bestrijding van natuurbranden is steeds meer een specialisme geworden bij de brandweer. Vanuit dat specialisme komt er ook meer aandacht voor bijvoorbeeld preventie, het inschatten van risico's door gebieden geregeld te bekijken en ook die kennis te gebruiken bij de manier waarop de natuurgebieden beheerd worden.