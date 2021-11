Ooststellingwerf wil mantelzorgers beter in beeld krijgen

Uit onderzoek blijkt dat er in Ooststellingwerf veel mantelzorgers overbelast zijn. Waar in Fryslân gemiddeld zo'n 11 procent overbelast is, ligt dat in Ooststellingwerf op 21 procent. Ook zijn er in de gemeente meer jonge mantelzorgers van tussen de 12-18 jaar dan in andere gemeenten.

Ooststellingwerf wil steun geven en heeft zo'n 200 mantelzorgers in beeld. Maar dat aantal moet omhoog, zo heeft de wethouder aangegeven.