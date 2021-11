Meeste winkels in Joure hebben geen zin in QR-controles bij klanten

Martijn Zaal, de voorzitten van winkeliersvereniging WIH (Winkeliers, Industriëlen en Handelaren) van Joure krijgt wisselende reacties van de ondernemers. "Het houdt ze bezig. Het is weer een maatregel die op ons af komt, die ons raakt."

Accepteren

Volgens de voorzitter loopt de omzet van de winkels terug sinds het invoeren van de laatste maatregelen. Maar een fel protest is er niet: "Veel winkeliers denken: wij weten niet hoe we het gaan doen, maar we zetten de schouder er onder als het zover is." Toch is er ook verslagenheid, zegt Zaal.

Een deel van de winkeliers wil echter niet voor camera reageren. Het grootste deel is tegen het invoeren van de coronapas, een enkeling denkt dat het z'n weg wel zal vinden en dat de invoering niet tegen te houden is.

Controle lastig

Thomas Groenveld is eigenaar van een lifestyle-winkel in Joure. Hij denkt dat met de coronapas groepen worden buitengesloten. Groenveld: "Het gaat dan met name om mensen die medisch gezien niet een vaccin kunnen nemen. Waar moeten die binnenkort naartoe?"

Groenveld denkt dat het beter is om eerst te kijken naar andere maatregelen, omdat de coronapas niet waterdicht is: "Je kunt gevaccineerd én besmettelijk zijn, maar je houdt een groene QR-code." De winkel van Groenval heeft meerdere in- en uitgangen. Het wordt ook lastig om overal een medewerker te laten controleren.

Essentiele winkels

Bij Breimer's Bakkerij wordt al een poos gewerkt met de QR-code. Klanten die bij de bakker wat willen eten of drinken, moeten hun pas laten zien. Voor de winkel zal geen code worden gevraagd, omdat het om een essentiële winkel gaat.

Toch maakt de eigenaar zich zorgen. Hammy Breimer:" Ik vind het best wel triest. Ik weet niet of dit de juiste oplossing is." Breimer zou er begrip voor hebben als de winkels, ook met coronapas, coulant blijven in hun deurbeleid.