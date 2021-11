Stichting Open Nederland: "Een 1G-systeem: sympathiek, maar niet uit te voeren"

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft aangegeven ook geen voorstander te zijn van 1G. Naast de praktische haalbaarheid zouden er ook juridische bezwaren zijn. Enkele anderen, zoals OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers vindt het 1G-systeem juist wel een oplossing.

Wel begrip, maar niet te doen

Eringa heeft wel begrip voor het 1G-idee van de ChristenUnie. "De gedachte er achter is dat iedereen dan gelijk is, dat er geen onderscheid is tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. En een recente test is ook het beste om te kunnen constateren of iemand ziek en besmettelijk is."

Maar het is niet te doen, zegt Eringa. "Op een bepaald moment moet je ook de vraag stellen of het haalbaar is. Daar is de politiek niet altijd even goed in. De uitkomst zal dan zijn dat er heel wat moet veranderen in het testlandschap. Dan moet je ook andere testmethoden hebben, dat mensen zelftesten thuis kunnen doen met een controle op afstand of zo, want anders wordt het een rommeltje. Want iedereen elke dag weer op pad sturen naar een teststraat, dat kan niet."