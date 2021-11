Mogelijk nieuw sportcomplex in Sint Nicolaasga: zorgen in Idskenhuizen

Het is echter nog lang niet in beton gegoten of en wanneer er een nieuw complex zal komen. De gemeente is wel serieus aan het kijken naar een nieuw sportpark. Dat zou goedkoper zijn dan het onderhouden van twee parken.

Meer mogelijkheden

"Wij zitten hier op dit moment ook prima", zegt de voorzitter van VVI, Christiaan Doorn. "Het is wel zo dat je als club altijd moet kijken naar je toekomst. Dit sportpark is nog in orde, maar als je een hypermodern complex verderop krijgt, moet je wel naar die opties kijken."

Zo zouden er bijvoorbeeld kunstgrasvelden kunnen komen op het nieuwe complex. Die heeft VVI nu niet. "Je kunt dan meer concurreren met de grote jongens. Maar zover is het nog niet. Eerst kijken wat de gemeente wil. Wij zitten hier voorlopig nog wel goed."

De gemeente kan nog geen datum geven van wanneer de schep in de grond gaat. Veltman: "Dat is nu nog veel te vroeg. Eerst maar eens kijken wat de opties zijn en dan kijken hoe het in te passen is. Dit kan nog wel een jaar duren."