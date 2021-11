Operaasje Fryske Flagge: Jan van Dam kwam in Fargo dankzij zijn penvriendin

Nadat Jan school verliet, werkte hij bij een garage en een fabriek. Daarna kreeg hij de kans om een klein transportbedrijf over te nemen. Maar de Verenigde Staten bleven altijd in z'n hoofd.

In 1979 verhuisd

"De oorlog in Vietnam was er nog. Ik was vrijgesteld van dienst vanwege problemen met mijn rug. Maar die garantie kon ik in de Verenigde Staten niet krijgen. Dus toen hebben we besloten eerst in Fryslân te beginnen", zegt Van Dam. "Maar in 1979 zijn we wel verhuisd. We waren toen zo'n 30 jaar oud. We wilden ook niet te lang meer wachten."

Spijt heeft hij nooit gehad. "Ik heb het best naar m'n zin. Dit land heeft me altijd getrokken. Ik woon in de stad in een vrijstaand huis. We zitten hier al meer dan 30 jaar. Ik ben heel tevreden met hoe het nu is. Ik kon hier makkelijk voor mezelf beginnen, dat is in Nederland veel lastiger."

Jan werkte in North Dakota ook in het transport, maar hij is in 2017 opgehouden met werken. Bij zijn huis in Fargo staat wel een garage, want Jan sleutelt graag aan motors en auto's.

Wortel geschoten

In 2016 was Jan voor het laatst in onze provincie. De Friese taal heeft Jan niet verleerd, maar hij voelt zich intussen wel meer thuis in de Verenigde Staten. "Ik heb hier langer gewoond dan in Fryslân. Ik hen hier wortel geschoten."