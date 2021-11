Bezit Mata Hari voor meer dan 5.000 euro geveild: peuterfoto levert 950 euro op

De bezittingen zijn dinsdagmiddag geveild door veilinghuis De Zwaan in Amsterdam. Wie de kopers zijn van de spullen, is niet bekend. Bijzonder is ook dat er twee 19e-eeuwse foto's tussen de negen collectie-items zaten.

Vader en dochter

Een van de cartes-de-visite laat Margaretha Zelle zien toen ze nog maar een peuter was, in 1878 op de foto gezet door de Leeuwarder fotograaf Idanus Hendrikus Slaterus. De ander is in 1858 ook in Leeuwarden gemaakt, door Eduard Joseph Fuchs: daar staat vader Adam Zelle op.